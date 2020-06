L’ambassade du Nigéria en Indonésie prise d’assaut et saccagée

Une autre représentation du Nigéria a fait l’objet de vandalisme. L’ambassade nigériane en Indonésie a été saccagée par des protestataires en colère, rapporte Punch.

Selon les rapports des médias, il y a seulement une semaine, les locaux de la représentation diplomatique du Nigéria au Ghana ont été saccagés, avec des bâtiments détruits. Cette fois, c’est l’ambassade du Nigéria, dans la capitale indonésienne, Jakarta, qui a été prise d’assaut par des citoyens nigérians qui protestaient contre les allégations de pratiques discriminatoires et d’atteinte à leurs droits fondamentaux, par les agents de l’immigration indonésiens. Plusieurs images des manifestants ont circulé sur les réseaux sociaux et on pouvait voir et entendre des jeunes porteurs de pancartes scandant: « Le Nigeria ne nous aide pas dans ce pays. Nous n’avons pas d’ambassade. On ne va pas accepter. »

Selon Punch, certains d’entre eux ont été filmés en train de saccager un bus blanc dans les locaux du bâtiment de l’ambassade, tandis que d’autres ont cassé les fenêtres et les portes du bâtiment. La foule a également fait tomber le drapeau nigérian et l’a déchiqueté, après l’avoir traîné pendant quelques minutes. Le ministre des Affaires étrangères, Geoffrey Onyeama, dans un tweet en deux parties, a condamné l’attaque de jeudi, la qualifiant de « honteuse ». «Comportement criminel absolument déplorable et honteux de hooligans nigérians, qui, sans justification, ont attaqué l’ambassade du Nigéria à Jakarta, en Indonésie, aujourd’hui. Tous les efforts seront faits pour les identifier et voir qu’ils sont sévèrement punis. Comportement totalement inacceptable « , a martelé le ministre.