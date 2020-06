L’Afrique abrite 9 des 10 pires crises oubliées dans le monde

L’Afrique abrite 9 des 10 crises les plus négligées à travers le monde, a déclaré, mercredi, le Norwegian Refugee Council (NRC) dans un rapport, relayé par l’agence Anadolu.

Selon le rapport du NRC, les 10 crises les plus négligées dans le monde se trouvent au Cameroun, en République démocratique du Congo, au Burkina Faso, au Burundi, au Venezuela, au Mali, au Soudan du Sud, au Nigéria, en République centrafricaine et au Niger. Et comme on est amené à le constater, seul le Venezuela n’est pas en Afrique. Les pays énumérés connaissent des attaques terroristes, des conflits internes ou des manifestations anti-gouvernementales devenues presqu’ingérables. « Les crises profondes que représentent des millions d’Africains déplacés sont encore une fois les plus sous-financées, ignorées et dépourvues de priorité dans le monde », a déclaré Jan Egeland, secrétaire général du NRC.

«Ils sont en proie à la paralysie diplomatique et politique, à la faiblesse des opérations d’aide et au peu d’attention des médias. Malgré une tornade d’urgences, leurs appels SOS à l’aide tombent dans l’oreille d’un sourd », a ajouté Egeland. Le rapport indique que les crises humanitaires dans ces pays devraient s’aggraver tout au long de 2020, au milieu de la pandémie de coronavirus. La « COVID-19 se propage à travers l’Afrique, et bon nombre de communautés les plus négligées sont déjà dévastées par les chocs économiques de la pandémie », a déclaré Egeland.

Le Cameroun arrive en tête

Pour la deuxième année consécutive, des situations désespérées au Cameroun sont arrivées en tête de la liste des crises les plus négligées au monde en 2019, selon le NRC. Le Cameroun a été suivi par la République démocratique du Congo, le Burkina Faso, le Burundi, le Venezuela, le Mali, le Soudan du Sud, le Nigéria, la République centrafricaine et le Niger.

Le Cameroun est entaché de manifestations depuis 2016, les habitants des régions anglophones se disant marginalisés depuis des décennies par le gouvernement central et la majorité francophone. Selon Human Rights Watch, une ONG internationale basée à New York, la violence dans les régions anglophones au cours des trois dernières années a fait environ 3 000 morts et provoqué le déplacement de plus de 730 000 civils.

Appels d’aide sous-financés

Le NRC a déclaré que la région du Sahel en Afrique a connu une violence extrême cette année, «mais avec des appels à l’aide massivement sous-financés. Le Niger et le Burkina Faso sont apparus sur la liste pour la première fois. » Le mois dernier, l’ONU a déclaré que des crises prolongées et une violence généralisée dans la région du lac Tchad au Nigéria et en Afrique sahélienne pourraient alimenter un défi humanitaire pour 24 millions de personnes, dont la moitié d’enfants.

«La violence dans de nombreuses régions d’Afrique ne s’est pas arrêtée à cause de COVID-19. En République démocratique du Congo, au Cameroun, au Burkina Faso, au Mali et au Soudan du Sud, les familles continuent d’être déracinées de force, alimentant des crises de déplacement déjà catastrophiques désormais compliquées par COVID-19 », Patrick Youssef, futur directeur régional du Comité international de la Croix-Rouge en Afrique, a déclaré à l’agence Anadolu par e-mail. «Nos équipes voient chaque jour la résilience des familles déplacées à se tailler une vie après avoir tout perdu au conflit, mais maintenant elles font face à une crise en plus d’une crise.

«La distance physique est impossible. L’eau courante, le savon et les soins médicaux sont souvent difficiles à trouver. Et l’effet prix croissant du COVID-19 frappe durement l’estomac vide. La violence et COVID-19 sont une combinaison tragique pour beaucoup trop de gens », a déclaré Youssef.