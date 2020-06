La Turquie mène un raid en Irak et neutralise plusieurs combattants (ministère)

Le ministère turc de la défense a annoncé, samedi, que les forces de sécurités ont « neutralisé » neuf terroristes du PKK, dans le cadre de l’opération « Claw-Tiger », dans le nord de l’Irak.

Selon un tweet du ministère de la défense, des commandos turcs, situés dans la région de Haftanin, ont pris pour cible les combattants du PKK et les ont neutralisés. Les autorités turques utilisent le terme «neutralisé» pour signifier que les terroristes en question se sont rendus ou ont été tués ou capturés. L’opération se poursuit avec succès, a-t-il dit, et a également publié des séquences vidéo de l’action militaire.

Selon un rapport de Yeni Safak, les opérations turques « Claw-Tiger » et « Claw-Eagle » ont été lancées, la semaine dernière, pour assurer la sécurité du peuple turc et des frontières, en neutralisant la menace du PKK et d’autres groupes terroristes, qui utilisent souvent le nord de l’Iraq pour planifier des attaques transfrontalières. Dans sa campagne terroriste de plus de 30 ans, contre la Turquie, le PKK, répertorié comme une organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’UE, a été responsable de la mort de 40.000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons, rapporte le média.