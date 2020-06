La Tanzanie annonce la fin du Coronavirus sur son sol

Le président tanzanien a déclaré que son pays était désormais exempt de Coronavirus, rapportent les médias locaux.

Le président tanzanien déclarait que son pays était désormais exempt de Coronavirus. Dans le même temps, John Magufuli a également indiqué que cette victoire sur la pandémie est due aux prières et au jeûne que le peuple tanzanien a offerts à Dieu. « Cela me fait plaisir d’être le leader d’un pays qui place Dieu en premier, Dieu aime la Tanzanie », a indiqué le président, cité par le média tanzanien, Jamvi TV. « Les œuvres du diable seront toujours vaincues en Tanzanie, parce que les Tanzaniens aiment Dieu et c’est pourquoi même la couronne a été vaincue par Dieu », a déclaré Magufuli à une congrégation catholique de la capitale, Dodoma.

Cependant, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la Tanzanie tardait à publier des données sur les infections au coronavirus. La Tanzanie a 509 cas confirmés de COVID-19 avec 21 décès, selon les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies. L’ambassade des États-Unis en Tanzanie a averti que le risque de contracter un coronavirus à Dar es Salaam, une grande ville et un port commercial et d’autres régions, est extrêmement élevé, car elle n’a pas publié de données COVID-19, depuis plusieurs semaines. Le Kenya a fermé ses frontières avec la Tanzanie et la Somalie, en raison de l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 importés.