La Sibérie attaquée par une vague de chaleur record

Une vague de chaleur record fait rage en Sibérie et, selon les climatologues, cela est « sans aucun doute alarmant ».

En mai, les températures de surface dans certaines parties de la Sibérie étaient jusqu’à 10 degrés C au-dessus de la moyenne, selon le Service européen du changement climatique Copernic (C3S). Martin Stendel, de l’Institut météorologique danois, a déclaré que les températures anormales de mai observées dans le nord-ouest de la Sibérie ne se produiraient probablement qu’une fois tous les 100 000 ans sans réchauffement climatique d’origine humaine. Freja Vamborg, scientifique senior au C3S, a déclaré que « c’est sans aucun doute un signe alarmant, mais non seulement le mois de mai a été exceptionnellement chaud en Sibérie. Tout l’hiver et le printemps ont connu des périodes répétées de températures de l’air de surface supérieures à la moyenne ».

« Bien que la planète dans son ensemble se réchauffe, cela ne se produit pas uniformément. La Sibérie occidentale se distingue comme une région qui montre davantage une tendance au réchauffement avec des variations de température plus élevées. Donc, dans une certaine mesure, de grandes anomalies de température ne sont pas inattendues. Cependant, ce qui est inhabituel, c’est la durée de persistance des anomalies plus chaudes que la moyenne « , a-t-elle déclaré. Pour sa part, Marina Makarova, météorologue en chef du service météorologique russe de Rosgidromet, a déclaré que « cet hiver a été le plus chaud de Sibérie depuis le début des records il y a 130 ans. Les températures moyennes étaient jusqu’à 6 degrés C plus élevées que les normes saisonnières ».

Malgré le Coronavirus

Parallèlement, à l’échelle mondiale, la chaleur sibérienne contribue à pousser le monde vers son année la plus chaude jamais enregistrée en 2020, malgré une baisse temporaire des émissions de carbone en raison de la pandémie de COVID-19. Les températures dans les régions polaires augmentent plus rapidement parce que les courants océaniques transportent la chaleur vers les pôles et que la glace et la neige réfléchissantes fondent. Les villes russes du cercle arctique ont enregistré des températures extraordinaires, avec Nizhnyaya Pesha atteignant 30 degrés C le 9 juin et Khatanga, qui a généralement des températures diurnes d’environ 0 degré C à cette époque de l’année, atteignant 25 degrés C le 22 mai.

Robert Rohde, le scientifique principal du projet Berkeley Earth, a déclaré que la Russie dans son ensemble avait connu des températures record en 2020, avec une moyenne de janvier à mai 5,3 degrés C au-dessus de la moyenne de 1951-1980. Il s’agit d’un « nouveau record de 1,9 ° C », a déclaré Berkeley Earth. En décembre, le président russe, Vladimir Poutine, avait déjà commenté la chaleur inhabituelle dans le pays: « Certaines de nos villes ont été construites au nord du cercle polaire arctique, sur le pergélisol. S’il commence à dégeler, vous pouvez imaginer les conséquences. C’est très grave. » Ces températures anormales ont été liées à des incendies de forêt, à un déversement de pétrole massif et à un fléau de papillons arboricoles qui, en même temps, sont l’effet du réchauffement climatique, indiquent les scientifiques.