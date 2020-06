La pastèque : plus qu’un fruit, un médicament naturel

La pastèque, ou melon d’eau, est un fruit désaltérant très riche en eau. Peu calorique, elle apporte un large éventail de vitamines et de composés antioxydants. Sa chair peut être rouge, rosée, blanche ou jaune. Découvrez ici ces vertus et bienfaits.

La pastèque ou Citrullus lanatus est un fruit originaire d’Afrique. C’est l’un des plus gros fruits de la famille des Cucurbitacées. Au Canada, elle se prénomme « melon d’eau ». Il existe sous plusieurs variétés : avec ou sans pépins, plus ou moins grosses, rondes ou ovales, à chair jaune ou rose. Le poids du fruit varie d’une espèce à l’autre. Certaines peuvent même atteindre les 20kg. Juteuse et rafraîchissante, on la savoure en période estivale, en entrée comme en dessert.

Mais, la pastèque est aussi utilisée pour ses vertus thérapeutiques et cosmétiques. En voici quelques unes:

Pour rester jeune

La vitamine A est excellente pour la peau et pour les cheveux, car elle les aide à rester hydratés, et stimule la production de collagène et d’élastine. La pastèque est une bonne source de cette vitamine.

Stimulant sexuel

A ce jour, la pastèque est la source de citrulline la plus connue. Au Texas, des chercheurs ont démontré que cet acide aminé favoriserait la dilatation des vaisseaux sanguins. Consommé en grande quantité, la pastèque aiderait donc à la fonction érectile.

Pour les courbatures

Les sportifs et sportives, qui aiment la pastèque, ont de la chance : en consommer avant l’entraînement aiderait à réduire les courbatures du lendemain et à maintenir un rythme cardiaque stable. En cause, les nutriments bénéfiques (dont l’acide aminé citrulline) qui améliorent la circulation sanguine.

Vertus dermatologiques

Le lycopène, un antioxydant contenu dans la pastèque, permettrait d’améliorer la capacité des cellules de la peau à se protéger des rayons ultra-violets et donc de diminuer les risques de coups de soleil. Elle permettrait également d’hydrater la peau en profondeur.

Diurétique naturel

La pastèque est le fruit le plus diurétique et permet de lutter contre la rétention d’eau. Consommé en grande quantité, il peut s’avérer être un puissant laxatif et peut aider à réguler la flore intestinale.