La mode ivoirienne en deuil: la mannequin Lara Brou trépasse à la fleur de l’âge

C’était l’une des mannequins les plus prometteuses de la mode ivoirienne. Lara Brou est malheureusement décédée, ce vendredi 26 juin, à 27 ans, à Abidjan.

L’annonce de son décès a été publiée sur les réseaux sociaux par Oulipat, une styliste avec qui elle avait eu à faire des défilés. En plein dans son rêve de mannequin, Lara Brou, né le 23 mars 1993, est décédée, à la suite d’une crise de diabète.

Avant sa mort, elle était top modèle chez Sydney conceptuel, et se créait son monde petit à petit dans cet univers très compliqué. Ambitieuse et déterminée, Lara Brou avait, notamment, participé au MASA, fait les T de Afrikfashion d’Isabelle Anoh. Sur la scène internationale, elle avait fait partie de ces jeunes talentueux mannequins, qui ont défendu, avec amour, les couleurs de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique.