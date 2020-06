La Liga: l’Espagne, entre enthousiasme et appréhension, reprend le chemin des pelouses

Après l’Allemagne et avant l’Italie et l’Angleterre, c’est le tour de l’Espagne de reprendre le chemin des pelouses. Ce jeudi 11 juin, le troisième grand championnat européen à redémarrer, après l’Allemagne et le Portugal.

Les pelouses espagnoles reprennent du service ! Après trois mois d’arrêt en raison de la pandémie de Covid-19, le championnat de football redémarre, jeudi 11 juin, avec un derby de Séville à huis clos. Messi, Benzema et autres vedettes du foot espagnol vont rejouer, sous haute vigilance sanitaire, dans un pays soulagé de retrouver le ballon rond.

Cette reprise de la saison est à la fois teintée d’enthousiasme et d’appréhension, dans l’un des pays les plus touchés au monde par la pandémie du nouveau coronavirus. Les deux mois passés en confinement ont au moins permis aux blessés de se soigner : le Belge Eden Hazard (Real Madrid), remis d’une fracture de la cheville droite, et l’Uruguayen Luis Suarez (Barcelone), opéré d’un ménisque le 12 janvier, vont retrouver la pelouse au meilleur moment.

Toutefois, toutes les régions du pays ne sont, en effet, pas logées à la même enseigne, avec les municipalités de Madrid et Barcelone cantonnées au stade 2 du plan de déconfinement, tandis que d’autres zones sont déjà au stade 3. L’état d’urgence est d’ailleurs en vigueur jusqu’au 21 juin. «Il faut garantir l’équité dans la compétition. Il n’est pas possible que l’on joue d’une manière dans un stade, et d’une autre manière dans un autre», martelait le ministre des Sports, Salvador Illa, mardi dernier.