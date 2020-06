La fille de 6 ans de George Floyd devient une actionnaire de Walt Disney Company

Après Kanye West, c’est au tour de Barbra Streisand de faire un don étonnant à la fille de George Floyd. La chanteuse multi-récompensée aux Grammy Awards a fait, de Gianna Floyd, une actionnaire de Disney.

La fille de George Floyd, cet Afro-Américain, mort lors d’une interpellation à Minneapolis, le 25 mai, ne devrait pas avoir de problèmes financiers de sitôt. Gianna Floyd (6 ans) vient de recevoir un beau cadeau de la part de la chanteuse, Barbra Streisand: deux de ses albums (My Name Is Barbra et Color Me Barba) et des… actions de la Walt Disney Company.

« Merci pour le colis, Barbra Streisand. Je suis maintenant actionnaire de Disney grâce à toi », a écrit la fillette sur Instagram, sans préciser combien d’actions elle avait reçues de la part de la chanteuse, actrice, réalisatrice et productrice américaine, multi-récompensée aux Grammy Awards.

Gianna Floyd s’est rendue sur Instagram pour remercier la légende hollywoodienne d’avoir offert un paquet-cadeau, comprenant son nouveau portefeuille d’actions, ainsi qu’un exemplaire de deux albums de Streisand, à savoir, My Name is Barbra de 1965 et Color Me Barbra de 1966.

En plus de Streisand, le compte Instagram, nouvellement créé par Gianna Floyd, a permis à plus de 36 000 followers de recevoir l’amour et le soutien d’Oprah Winfrey et de Michelle Obama. Depuis la mort tragique de son père, elle s’est rendue sur la plateforme pour se souvenir de son père et dénoncer la brutalité policière, notamment en publiant un article intitulé « Stop Killing Our Fathers ».

En outre, une page « Go Fund Me » a été créée pour Gianna Floyd, qui a dépassé son objectif de 2 millions de dollars. « Merci beaucoup pour l’élan d’amour et de soutien », ont déclaré Gianna et sa mère, Roxie Washington, sur cette page. Elles ont également lancé une fondation où les gens peuvent envoyer des cartes, des photos ou des cadeaux. La mort de George Floyd, qui demandait à respirer, alors qu’un policier le maintenant au sol avec son genou, est à l’origine de grandes manifestations aux États-Unis, mais aussi dans d’autres pays, sur le racisme et les violences policières.