La Corée du nord veut entrer en guerre avec le sud

La Corée du nord entend s’en prendre militairement à son voisin du sud. Ce développement intervint alors que Pyongyang a rompu unilatéralement les communications avec Seoul plus tôt cette semaine.

Avec des informations selon lesquelles le président Kim Joung Un, connaît un certain niveau de problèmes de santé, Eui-yong, sa sœur, a pris la position la plus élevée de toutes les femmes dans le pays ermite et est considérée comme la prochaine en lice si quelque chose devait arriver à Kim. Eui-yong, qui est à la base de la coupure des communications entre les deux pays, a indiqué que cela était dû au fait que le sud laissait des transfuges, balancer des tracts anti-Kim en Corée du nord depuis le sud.

Elle a menacé que son pays interviendrait militairement au sud si cela continuait. Selon le Korean Central News, géré par le gouvernement, Eui-yong a déclaré « qu’il est grand temps de rompre avec les autorités sud-coréennes » et a promis de « prendre des mesures rapidement ».

Eui-yong a suivi cela avec des menaces plus sérieuses. « Si je laisse tomber un soupçon de notre prochain plan qui inquiète les autorités sud-coréennes, le droit d’entreprendre la prochaine action contre l’ennemi sera confié à l’état-major de notre armée », a-t-elle déclaré. « Notre armée, elle aussi, déterminera quelque chose pour calmer le ressentiment de notre peuple et l’exécutera sûrement, je crois », a-t-elle poursuivi.

Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Ri Son Gwon, a reconnu que les efforts de diplomatie entre les États-Unis et son pays étaient au point mort, affirmant que les espoirs d’un accord avaient été « transformés en désespoir », avec « même un mince rayon d’optimisme pour la paix et la prospérité sur la péninsule coréenne, qui s’estompe dans un sombre cauchemar. «