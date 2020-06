La Chine condamne un Australien à mort alors que les tensions s’aggravent

Un Australien a été condamné à mort en Chine pour trafic de drogue, a confirmé le gouvernement australien, alors que les relations entre les deux pays sont devenues tendues ces derniers mois.

Selon les médias, l’Australien, condamné à mort en Chine, serait un certain Karm ou Cam Gilespie. Selon les autorités chinoises, il a été arrêté en 2013 à l’aéroport de Guangzhou Baiyun, au nord-ouest de Hong Kong, avec 7,5 kg (16 livres) de méthamphétamine, également connue sous le nom de glace, dans ses bagages, rapporte le journal Sydney Morning Herald. Aucun détail n’a été donné par les autorités chinoises.

Par contre, du côté de Canberra, le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce a déclaré qu’il était « profondément attristé d’apprendre le verdict ». « L’Australie s’oppose à la peine de mort, en toutes circonstances pour tous les peuples. Nous soutenons l’abolition universelle de la peine de mort et nous nous engageons à poursuivre cet objectif par toutes les voies à notre disposition », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Des relations tendues

La Chine est le plus grand partenaire commercial de l’Australie, ainsi qu’une source majeure d’étudiants internationaux et de touristes lucratifs. Mais les relations ont été perturbées, ces dernières années, et se sont aggravées, après que la Chine a réagi avec fureur à l’appel de l’Australie pour une enquête indépendante sur les origines de la pandémie mortelle de coronavirus. Dans une réponse apparente à la demande, Pékin a imposé des tarifs sur l’orge australienne et a émis des avertissements de voyage aux touristes et aux étudiants sur le racisme lié au virus contre les Asiatiques.

Le Premier ministre, Scott Morrison, a rejeté les allégations de traitement raciste des Chinois comme des « détritus », ajoutant que son gouvernement « ne serait jamais intimidé par des menaces » ou « échangerait nos valeurs en réponse à la coercition d’où qu’elle vienne ». L’année dernière, la Chine a condamné à mort deux ressortissants canadiens pour trafic de drogue lors d’une escalade diplomatique avec le Canada à propos de l’arrestation du haut dirigeant de Huawei, Meng Wanzhou.

Les tentatives canadiennes pour demander la grâce de Robert Schellenberg et Fan Wei n’ont jusqu’à présent pas été couronnées de succès. La Chine a également arrêté deux ressortissants canadiens, dont un ancien diplomate, pour espionnage, ce qui est largement considéré comme des représailles contre l’arrestation de Meng.