La Belgique en passe de reconnaître officiellement l’État de Palestine

La Belgique votera au parlement, une résolution sur l’opportunité de «reconnaître officiellement l’État de Palestine» et aussi d’imposer des sanctions à Israël, rapporte le MEMO.

Selon le député socialiste Malik Ban Achour cité par le Middle East Monitor, le gouvernement fédéral doit «reconnaître officiellement l’État de Palestine aux côtés de l’État d’Israël et considérer cette reconnaissance comme une contribution de la Belgique à la solution basée sur la coexistence de deux États démocratiques et indépendants avoir le droit de vivre en paix et en sécurité avec des frontières mutuellement reconnues, acceptées et respectées ».

Les 150 membres du parlement belge se pencheront également sur une autre résolution afin de demander au gouvernement de préparer une liste de « contre-mesures » à mettre en œuvre si le plan d’annexion israélien de la Cisjordanie se poursuit le 1er juillet. Des députés de partis de gauche, dont le Parti socialiste et des membres des partis français et verts, ont proposé les résolutions, indique le MEMO. Plus tôt cette semaine, plus de 1 000 parlementaires de toute l’Europe ont signé une lettre mettant en garde Israël contre l’annexion de parties de la Cisjordanie occupée.