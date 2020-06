Kenya : Une mère arrêtée pour avoir tué ses quatre enfants

Une mère de six enfants, identifiée comme Béatrice Mwende Kimotho, a été appréhendée par la police à Naivasha, au Kenya, pour avoir empoisonné à mort quatre de ses enfants, a-t-on appris auprès des médias locaux.

L’incident s’est déroulé dans le petit village de Kabati, à Naivasha, au Kenya. Pour des raisons encore inconnues, une femme a tué ses quatre enfants, en leur administrant un breuvage mortel. Les enfants auraient entre 2 et 8 ans. Selon K2TV, la police de Naivasha a reçu un appel de détresse du frère de la suspecte, identifié comme Jackson Kimani Kimotho, qui a révélé que sa sœur lui avait demandé de surveiller les enfants qu’elle avait déjà tués à la maison. Jackson a révélé que sa sœur avait partagé une photo des enfants sans vie dans le groupe WhatsApp de leur famille, demandant des prières.

À l’arrivée des policiers sur les lieux, les quatre enfants ont été retrouvés morts dans l’appartement, avec des vomissements et du sang dans la bouche. Arrêtée, la dame a d’abord nié les faits, avant de confesser son crime, quelques heures, plus tard. « L’accusée a d’abord dit que ses enfants avaient été admis à l’hôpital du sous-comté de Naivasha avec des douleurs à la poitrine, avant de confesser, quelques heures plus tard, qu’elle les avait étranglés», a confié le commandant de la police du sous-comté de Naivasha, Samuel Waweru, à la presse locale.

« Elle (la suspecte) a tour à tour étranglé les quatre et a dormi dans la même maison jusqu’à aujourd’hui (samedi) matin où elle s’est éloignée de la maison. Nous sommes aux tout premiers stades de l’enquête et à ce stade, nous ne pouvons pas divulguer beaucoup de détails« , a-t-il ajouté. L’enquête se poursuit pour déterminer les causes réelles de ces homicides volontaires.