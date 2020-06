Kate Middleton,sculpturale dans une robe jaune tendance en rupture de stock (photo)

La duchesse de Cambridge, Kate Middleton, pour passer un message de remerciement à l’Australie, ce mardi 02 juin 2020, a recyclé une de ses robes favorites. Cette tenue est à la tendance et pleine de sens. Ce qui prouve une fois encore qu’elle maîtrise la diplomatie de la mode.

Depuis le déconfinement, l’épouse du prince William ne cesse de multiplier les messages vidéo. Elle en profite pour passer des messages à travers ses tenues. À en croire le site Daily Mail et rapporté par Gala, le prince William et sa dulcinée ont adressé, le 02 juin 2020, un message de remerciement à l’Australie, pays du Commonwealth. Et pour la circonstance, Kate Middleton a porté son choix sur une robe tendance cet été et symbolique.

@:Gala

En effet, la maman de George, Charlotte et Louis a recyclé une magnifique robe jaune du créateur « Roksanda », d’un coût de 900 dollars, soit 1011 euros, qu’elle avait déjà portée au cours d’un voyage officiel en 2014. Elle a porté son choix sur la même coiffure, une queue de cheval. Cependant, côté accessoires, elle a changé les boucles d’oreilles. La duchesse a, cette fois, opté pour des bijoux «Catherine Zoraida ».

Par ailleurs, sur cette nouvelle vidéo de 2020, Kate Middleton a gardé le même teint, une bonne mine et, une fois encore, plus stylé. Cependant, il faut noter que cette robe « Roksanda » de 2014 n’est plus sur le marché, mais demeure toujours d’actualité.