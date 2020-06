Kate Middleton parée de son plus beau sourire dans une robe fleurie (photo)

L’épouse du prince William, Kate Middleton s’est affichée au naturel lors d’un nouvel engagement royal.

La duchesse Kate Middleton a rendu visite à des enfants en soins palliatifs. Cette visite qui lui tenait à cœur s’est tenue le jeudi 25 juin au centre pédiatrique de soins palliatifs East Anglia, près de Norwich, où elle a fait du jardinage avec les enfants malades et leurs familles. Pour l’occasion, la belle soeur du prince Harry était vêtue d’une jolie robe fleurie, parée de son plus beau sourire. Elle a été même aperçue en train de mettre les mains dans la terre pour planter des fraises et de la lavande.

Lors de cette sortie, Kate a partagé des moments de complicité avec les enfants malades et notamment avec le petit Sonny Pope-Saunders, un patient du centre âgé de 6 ans. Ce dernier souffre, informe Gala, d’une forme rare de tumeur au cerveau. « Elle a redonné le sourire au garçonnet, qui était entouré de ses parents et de ses frères et sœurs. Kate Middleton a alors confié au jeune Sonny que ses enfants adoraient jardiner avec elle », rapporte le média.

Depuis le départ de Meghan Markle et Harry de la famille royale britannique, Kate Middleton, reine d’Angleterre en devenir a fait évoluer ses engagements. Comme Meghan, elle se consacre désormais aux questions liées à la santé, l’éducation, la parentalité et l’enfance en général,. « Je suis toujours très impressionnée par les familles comme la vôtre, surtout en cette période de confinement. Vous faites preuve d’une telle résilience et d’une telle bravoure. C’est une inspiration », a t-elle confié à la maman du petit Sonny, citée par le Daily Mail.