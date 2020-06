Juventus : le message émouvant de Cristiano Ronaldo à son fils avant la finale contre Naples

Cristiano Ronaldo a adressé un profond message à son fils qui célèbre ses 10 ans, ce mercredi. La star de la Juventus défie, ce soir, Naples en finale de la Coupe d’Italie.

Très peu inspiré en demi-finale face à l’AC Milan, il y a quelques jours, Cristiano Ronaldo va tenter de produire un meilleur rendement, ce mercredi, au Stadio Olimpico de Rome. La star portugaise et la Juventus défient, ce soir, le Napoli en finale de la Coupe d’Italie. Une rencontre que le Bianconeri célébrera doublement en cas de victoire de son équipe. En effet, ce sera le premier grand trophée de cette saison pour le joueur, qui a souvent alterné, entre le moins bon et le mauvais. D’autre part, l’ex-Madrilène offrirait alors l’un des plus beaux cadeaux d’anniversaire à son fils, qui souffle, ce jour, sa dixième bougie.

Mais en attendant la probable victoire de ce soir, Cristiano Ronaldo a souhaité un joyeux anniversaire à ce dernier pour ce jour particulier dans sa vie. « Je ne peux pas croire que mon garçon a déjà 10 ans ! Comme le temps est passé… et depuis toujours tu as été une raison de fierté du père qui t’aime tant. Joyeux anniversaire chiot ! Une journée heureuse ! Je t’aime tellement ! », a écrit le quintuple Ballon d’or.