Juventus: Cristiano Ronaldo, très maladroit, s’est distingué en ratant un penalty (Vidéo)

Après plus de trois mois et demi d’interruption pour raison de la pandémie du Coronavirus, le football a repris ses droits en Italie. Face à l’AC Milan pour valider leur billet en finale de la Coupe d’Italie, la Juventus a été très décevante mais qualifiée. A la faveur du nul (1-1) obtenu à San Siro lors du match aller, un simple (0-0) a suffi aux Bianconeri.

Les Bianconeri ont dominé les débats, mais ils ne sont pas parvenus à faire la différence aux avant-postes, restant ainsi à la merci d’un coup du sort. Cristiano Ronaldo n’a pas été très inspiré. Bien que remuant, le Portugais est quelque peu passé à côté de son match. Il a notamment raté un pénalty en milieu de la première période en envoyant le cuir sur le poteau. A la 40e, il a aussi vu l’une de ses tentatives arrêtée par Gianluigi Donnarumma. Ce dernier s’est également opposé à un tir à bout portant de Blaise Matuidi (30e).

