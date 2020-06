Juve vs Barça : la cinglante réponse de Sarri à Quique Setién

En conférence de presse, jeudi, Mauririo Sarri a évoqué plusieurs sujets relatifs au prochain mercato estival de la Juventus. Le coach bianconero a donné son avis sur les dossiers Arthur et Miralem Pjanic.

Avec plusieurs cadres devenus vieillissants et les lacunes au milieu de terrain, la Juventus pense à plusieurs jeunes recrues pour étoffer son effectif. Mais l’objectif numéro 1 des Biancioneri serait le transfert du milieu de terrain du Barça, Arthur. Les deux clubs se seraient déjà parvenus à un accord de principe et le joueur aurait donné son feu vert. Mais depuis, les choses capotent. Au dernières nouvelles, on parle désormais d’un échange entre le Turinois, Miralem Pjanic, et le milieu brésilien.

En conférence de presse, Maurizio Sarri a brièvement évoqué cet échange qui fait grand bruit dans la presse espagnole. Le technicien italien refuse de commenter le probable départ de son milieu de terrain, qui, pour lui, est un élément indispensable au groupe. « Pour l’instant, je ne sais pas quelle est la situation de Pjanic. Je sais seulement que nous comptons pleinement sur lui, c’est un joueur disponible pour le club », a confié Sarri. Techniquement, Miralem (Pjanic) n’est pas remis en cause. S’il est vendu, ce sera pour d’autres raisons, mais personne ne m’en a parlé. Je suis content de Miralem, il a encore une grande marge de progression« , a ajouté l’ancien coach de Chelsea.

Pour ce qui est de l’arrivée du Barcelonais, Arthur, Sarri, à l’inverse de Quique Setién, refuse d’évoquer des joueurs qui ne sont pas les siens. « C’est un joueur de Barcelone, je ne veux pas parler de lui, ça me paraîtrait mauvais. Je n’ai pas du tout apprécié quand Setién l’a fait avec Pjanic« , a tonné l’Italien.