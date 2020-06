Jurgen Klopp : « C’est un joueur exceptionnel que j’aime beaucoup, mais il doit partir »

De retour à Dortmund, après un passage mitigé au Bayern Munich, Mario Gotze va devoir trouver un autre point de chute. L’international allemand, en fin de contrat avec le Borussia, ne sera pas prolongé.

Héros du mondial 2014 remporté par l’Allemagne, Mario Gotze traverse, depuis quelques années, une mauvaise passe. Révélé à Dortmund entre 2009 et 2013, avant son départ au Bayern Munich (et son retour à Dortmund), le prodige allemand est invité à quitter le club à la fin de la saison. Un départ qui serait bénéfique pour le joueur, selon son ancien coach, Jurgen Klopp.

En effet, pour le technicien allemand, son ancien protégé, qui est relégué sur le banc, depuis son retour Dortmund, a besoin de temps de jeu pour relancer sa carrière en berne. Or, avec la concurrence féroce au Borussia où chaque poste est bien fourni, difficile pour l’attaquant de la Mannschaft de disputer ne serait-ce que des bouts de matchs. « Il semble que cela arrive à son terme. Mario aura probablement besoin de quelques matchs de suite. Il a besoin d’un club qui lui donne le sentiment qu’il n’a pas à changé le monde à chaque match », a déclaré Jurgen Klopp lors d’un entretien avec Sky Deutschland. « Au lieu de cela, Gotze doit simplement jouer normalement, puis rejouer et rejouer. Ensuite, je pense que nous reverrons l’ancien Mario Gotze. Ce n’est évidemment pas possible à Dortmund pour le moment avec la qualité qu’ils ont dans la zone offensive », a-t-il ajouté.