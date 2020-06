« Je suis désolé pour la perte de George Floyd », la Garde nationale parle aux manifestants

« Mes condoléances. En tant que citoyen du Minnesota, je suis désolé pour la perte de George Floyd, », a déclaré le soldat, identifié comme le lieutenant – colonel Sam Andrews par la filiale locale de NBC KARE 11, sur les marches du statehouse lundi soir, selon vidéo publiée par ABC. « Mon cœur me fait mal en tant qu’être humain », a déclaré Andrews, se référant à la mort de Floyd lors d’un cas de violence policière choquant et chargé de racisme la semaine dernière.

Andrews a déclaré que les manifestants avaient demandé dimanche soir « de faire retirer les officiers et l’armée » de l’extérieur de la maison d’État pendant qu’ils marchaient pacifiquement. « Nous partons donc », a-t-il dit. « Nous l’avons entendu, et nous allons rester en arrière, derrière, invisible, donc vous ne pouvez pas nous voir. D’accord? » La foule a applaudi: « Oui! » Andrews a dit: «Merci», puis a accepté les câlins de deux manifestants.

This Minnesota National Guard soldier knelt with protesters, telling them his "heart hurts as a human being" after the death of George Floyd.

The soldier announced the guard would remain inside the state Capitol until curfew. https://t.co/zWc385s6pV pic.twitter.com/VhG7vcRpaT

