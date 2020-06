« Je ne suis ni une pute, ni une prostituée »; Angéla Kpeidja en larmes (vidéo)

En dépit des maximes philosophiques qui indiquent qu’on ne se connait jamais assez soi-même, il y a cette prétention que nous avons de connaître les autres, alors qu’en réalité, nous n’avons qu’une vague impression de qui ils sont.

J’adresse aux critiques que je reçois toute la considération nécessaire. Et j’en viens à conclure que certains regards de dépréciation sur ma personne, tiennent de ce que vous ne me connaissez pas assez. C’est pourquoi, en ce jour symbolique, je prends la décision d’un échange direct avec vous.

Angéla Kpeidja: "Je ne suis une pute, je ne suis pas une prostituée" "Vous trouverez en cette vidéo, ma part de vulnérabilité, ma part de femme, ma part d’humain. Mais surtout, vous y trouverez réponses à de nombreux questionnements qui me sont adressés. Merci de la recevoir chez vous et surtout, portez vous bien en ce week-end." Angela KPEIDJA. Retrouvez l'intégralité de la vidéo ici https://beninwebtv.com/2020/06/je-ne-suis-ni-une-pute-ni-une-prostituee-angela-kpeidja-en-larmes-video/ Publiée par BENIN WEB TV sur Samedi 6 juin 2020

Aujourd’hui, cela va faire un mois qu’outrepassant le regard sociétal, je me suis jeté dans un combat ; que dis-je notre combat. Et j’ai la foi solide pour le mener jusqu’au bout.

Vous trouverez en cette vidéo, ma part de vulnérabilité, ma part de femme, ma part d’humain. Mais surtout, vous y trouverez réponses à de nombreux questionnements qui me sont adressés. Merci de la recevoir chez vous et surtout, portez vous bien en ce week-end.

Angela KPEIDJA