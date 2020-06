« J’ai failli me pisser dessus quand j’ai vu Ronaldo »

Ancienne légende de Manchester United, Andy Cole se souvient de sa grande confrontation face à l’Inter Milan de Ronaldo Nazario en Ligue des champions 1999. L’Anglais était tellement excité à l’idée de jouer contre le Brésilien qu’il a failli se pisser dessus.

Serial butteur, Andy Cole fait partie de la génération dorée de Manchester United. L’ex international anglais a connu un passage très réussi à Old Trafford entre 1995 et 2001, marquant 121 buts en 275 apparitions en en raflant neuf trophées majeurs. Troisième meilleur butteur de l’histoire de la Premier League, l’ex Red Devil a aidé l’équipe de Sir Alex Ferguson à conquérir un triplé historique, cumulant le championnat, la Cup et la C1. Aujourd’hui loin des pelouses, l’ex footballeur se souvient encore de ces années glorieuses.

Dans un live sur Beautiful Game Podcast, Andy Cole a évoqué l’un de ses vieux souvenirs. C’est une opposition entre Manchester United et l’Inter Milan en quart de finale retour de la Ligue des champions 1999. A l’aller, les anglais l’avaient emporté sur le score de 2-0. Et le retour qui devrait se jouer à San Siro, a connu la présence de Ronaldo Nazario dans l’effectif des Nerazzirri, le Brésilien étant absent au manche aller. Un match dantesque on a pu alors assister à un grand duel entre deux des meilleurs attaquants de C1 à l’époque.

Questionné à propos de cet épisode, l’ex-Red Devil dit que ce fut une expérience « surréaliste » pour lui de se retrouver face au vainqueur du Ballon d’Or, à tel point qu’il était très nerveux avant le coup d’envoi du match. »Je me souviens quand nous avons joué contre l’Inter Milan et je me suis présenté dans le tunnel et j’ai vu Ronaldo. Je ne vais pas mentir, j’ai failli me pisser dessus », raconte Andy Cole.

Avant de poursuivre : « C’est le gars que j’observais pendant des années. Je parle d’un crack. Il avait tout dans son jeu et voilà que je me tiens devant lui dans le tunnel du San Siro et je me dis: ‘C’est fou !’ Quand vous êtes à ce niveau, vous vous dites : ‘Mec, je suis en fait à ce niveau avec ces gars. Je suis sur le même terrain que ces gars-là, je suis à ce niveau.’ C’est surréaliste. Je suis toujours honnête et je suis toujours ouvert quand il s’agit de choses comme ça. Jouer contre ce genre de gars…C’est quelque chose qui me fais dire à mes garçons, lorsque je regarde en arrière : ‘J’ai bien fait, j’ai à moitié réussi‘ ».