Jacob Zuma : « Il est problématique de voir des Africains penser comme des Blancs »

L’ancien président sud-africain, Jacob Zuma, dont les opinions sur la question raciale du pays se sont renforcées, ces dernières années, a déclaré, lundi, qu’il était peiné de voir des Noirs instruits penser comme des Blancs, rapporte News 24.

«Pour moi, il est absolument problématique de voir des Africains médecins et professeurs penser comme des Blancs. C’est ça qui me dérange. C’est une chose de penser comme un Blanc, mais ce qui me fait le plus mal, c’est d’être des instruments de Blancs », a déclaré Jacob Zuma dans un message vidéo publié sur Twitter par sa fille, Dudu Zuma-Sambudla. Le fait que, pour lui, certains Noirs soient devenus des instruments des Blancs, le préoccupe extrêmement.

Ce n’est pas la première fois que Zuma exprime son dédain pour les Blancs. En 2018, lors de sa fête de Noël annuelle à Nkandla, Zuma avait dit aux enfants et aux personnes âgées qu’ils devaient cesser de craindre et de s’incliner devant les Blancs. « Nous craignons les Blancs à tel point qu’ils finissent par parler de nous comme ils le souhaitent », a-t-il déclaré. Plus tôt cette année-là, Zuma avait déclaré aux invités, lors d’un dîner organisé par la National Funeral Practitioners Association of SA, qui le soutient, que ce sont des propriétaires d’entreprise blancs utilisant des Noirs qui l’ont retiré du pouvoir.