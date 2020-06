Inzaghi : « Personne ne l’a fait, pas même Messi ou Cristiano Ronaldo »

Renard des surfaces, incroyable finisseur, Filippo Inzaghi était considéré comme l’un des meilleurs attaquants de surface au début des années 2000. L’ancienne grande gloire de l’AC Milan, aujourd’hui entraîneur de Benevento est très actif dans les médias ces derniers mois où il évoque avec un malin plaisir ses performances d’antan.

Connu pour ses positions tranchées, Filipo Inzaghi ne laisse échapper une occasion pour critiquer Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dont il accuse avoir éclipsé ses performances. Dans une ancienne déclaration accordée à la Gazzetta dello Sport, l’Italien a évoqué sa prolifique saison 2007. Alors attaquant du grand Milan AC, l’attaquant lombard avait permis à son équipe de rafler toutes les coupes internationales.

Un record que personne n’a jamais battu, pas même Messi, ni Cristiano Ronaldo, selon l’ancien international italien. « A la veille de la finale de la Ligue des Champions à Athènes, Ancelotti ne savait pas s’il devait aligner Gilardino ou moi. J’ai joué et j’ai marqué deux buts, puis un autre en finale de la Supercoupe à Séville et deux contre Boca Junior en finale de la coupe intercontinentale. Au total, j’ai marqué cinq buts lors des trois finales les plus importantes que j’ai toutes gagnées. Personne ne l’a fait, pas même Messi ou Cristiano. C’est un record auquel je m’accroche », a-t-il déclaré.