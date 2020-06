« Il y a quelque chose qui me démange dans le timing du régime », Ganiou Soglo

Pour le ministre Ganiou Soglo, fondamentalement, un homme d’État, qui à l’amour de sa patrie, chevillé au corps, et un idéal pour elle, aura, pour toute démarche, de contribuer à son émergence en privilégiant la base de la pyramide des besoins de Maslow. C’est-à-dire entreprendre le développement à la base et non par le haut. « On ne peut prendre autant de milliards pour uniquement payer les salaires des jeunes sur une périodicité limitée, alors qu’après une véritable réflexion, les mêmes dispositions peuvent être prises et mieux pensées dans un programme pour donner des résultats plus efficients« , martèle Ganiou Soglo, en parlant du programme de recrutement de 2 000 jeunes, récemment lancé.