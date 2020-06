Il sauve son ami des mâchoires d’un crocodile (Vidéo)

Attaqué par un crocodile dans une rivière, un homme a été sauvé par l’intervention rapide d’un ami qui nageait à ses côtés.

Un crocodile a attaqué un homme à Bhopal, capitale du Madhya Pradesh, en Inde, alors qu’il nageait avec son ami. Celui-ci a réussi à agir vite et l’a ainsi sauvé. La scène a été filmée.

Sur la vidéo, les deux hommes nagent l’un à côté de l’autre. Alors que l’un des nageurs avance un peu, il se met soudainement à crier, car le crocodile lui mord la jambe. Puis la victime de l’attaque disparaît sous l’eau… Seule sa main réapparaît un instant à la surface de l’eau. L’autre homme a tout de suite réagi et est parvenu à secourir son ami. Le blessé a été emmené à l’hôpital où un traitement lui a été administré, précise le Times of India. Il a été légèrement blessé à la jambe.

Le crocodile marin est considéré comme la plus grande espèce de crocodiles et le plus grand reptile du monde. Sa morsure est la plus puissante du règne animal, supérieure à celle d’un compacteur de voitures.