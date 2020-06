« Il s’annonce, les jours à venir, des pluies torrentielles, voire exceptionnelles », Brice Sohou

Le Bénin entre de plein pieds dans la grande saison des pluies. Dans la journée de ce lundi 22 juin 2020, l’eau a pratiquement coulé, toute la journée, dans les grandes villes que sont Cotonou et Abomey-Calavi avec son lot d’inondation. Que nous réserve cette saison, les jours à venir ? Dr Brice Sohou annonce, pour les jours à venir, des vagues de chaleurs intenses et des pluies torrentielles, voire exceptionnelles, dans les départements du Littoral, Ouémé, Atlantique, Mono, Zou et Couffo.

« Chers tous, il s’annonce, les jours et semaines à venir, des vagues de chaleurs intenses et des pluies torrentielles, voire exceptionnelles, dans les départements suivant : Littoral, Ouémé, Atlantique, Mono, Zou, Couffo« , a alerté Dr Enagnon Brice Sohou de l’Observatoire Africain de surveillance du climat, de la terre, des eaux et des cultures, selon des propos rapportés par « Le Potentiel ».

A l’en croire, le mois de juin connaîtra des PIC pluviométriques à l’échelle nationale, jusqu’au 23 du mois de juillet. Ces PIC s’accompagneront éventuellement de catastrophes naturelles au niveau des plans d’eau avec le débordement des bassins du Niger, de l’Ouémé et du Mono.

Par ailleurs, précise-t-il, la pluie sera intercalée de vagues de chaleurs dans les pôles de développement tels que : Karimama, Malanville, Alibori-sud, Borgou-nord, Atacora-ouest, Borgou-sud, Donga, Collines.

Il invite donc, en prévision de ce temps, les gouvernants à des actions d’anticipation, car la situation pluviale actuelle doit être prise au sérieux. Le même appel est fait à l’endroit des populations, notamment celles proches des plans d’eau, afin qu’elles prennent leurs précautions contre d’éventuelles catastrophes.

Les recommandations de Brice Sohou

Pour une bonne traversée de cette période des pluies, Brice Sohou fait des recommandations à l’endroit des autorités du pays. « Nous invitons le projet SAP, l’ANPC, MÉTÉO-Bénin à être en état de veille permanente pour amoindrir les conséquences désastreuses des pluies exceptionnelles auxquelles notre pays est confronté. Courage à ces cadres au service de la république.« , recommande-t-il, dans un post sur sa page

Il encourage, par ailleurs, la cellule de gestion de crise COVID-19, afin qu’elle continue à diffuser, dans les langues locales, des communiqués sur les bonnes pratiques d’hygiène en saison pluvieuse: l’eau de ruissellement est un vecteur de transmission des déchets biologiques.

A l’endroit du ministère de la santé, il alerte sur le risque important d’exposition des populations aux maladies hydriques en période de pluie exceptionnelle, surtout dans les zones humides ou lacustres, les semaines à venir.