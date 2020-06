Il refuse une offre du Real Madrid à cause du tacle de Sergio Ramos sur Mohamed Salah

A l’été 2019, le Real Madrid avait déroulé le tapis rouge pour tenter de recruter l’Anglais, Harvey Elliott, plus jeune joueur de l’histoire à avoir évolué en Premier League. Problème: Elliott ne porte pas le capitaine merengue dans son cœur.

Lors de l’été 2019, le Real Madrid avait courtisé le jeune footballeur de 17 ans, Harvey Elliott, l’invitant à visiter le Bernabéu, les installations du club, mais aussi à rencontrer Sergio Ramos, le capitaine merengue. Mais contre toutes attentes, l’Anglais refuse de rencontrer le défenseur espagnol avant de signer quelques semaines plus tard à Liverpool. Un récit sur lequel il est revenu, lors d’une interview accordée à The Athletic.

Harvey Elliott, en fidèle des Reds de Liverpool, a expliqué avoir refusé la proposition pour une raison très simple : l’action de Ramos sur Salah en finale de la Ligue des Champions 2018, qui avait contraint l’Egyptien à quitter le terrain. « Non merci, ça ira. Je ne l’aime pas après ce qu’il a fait à Salah », a répondu Harvey Elliott, en réponse à la proposition du Real Madrid. Quelques semaines plus tard, l’ailier s’est vu proposer un contrat par Liverpool, qu’il a immédiatement accepté.

Tacle de Sergio Ramos sur Salah, impardonnable pour Elliott

En effet, un an plus tôt, lors de la finale de Ligue des champions 2018 entre le Real et les Reds (3-1), Sergio Ramos avait plus ou moins volontairement entraîné la sortie sur blessure de Mohamed Salah à la demi-heure de jeu.

L’Égyptien a été contraint de céder sa place à la demi-heure de jeu, suite à une blessure à l’épaule après un duel avec le défenseur central, Sergio Ramos. Salah a bien tenté de reprendre la rencontre, mais devant la douleur, il s’est écroulé sur la pelouse de Kiev, avant de demander son changement. Le « Pharaon » est alors sorti en pleurs.