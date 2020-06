« Il ne peut même pas dribbler », Luca Toni très sévère envers Cristiano Ronaldo

La défaite de la Juventus à Naples, en finale de la Coppa Italia, mercredi soir, continue de faire parler. Luca Toni, ancien attaquant italien, qui suit toujours aussi attentivement le football, a été très critique sur la performance de Cristiano Ronaldo.

Au terme d’une finale pour le moins décevante, la Juventus Turin s’est inclinée face à Naples, mercredi soir, en Coupe d’Italie (0-0, 2 tab 4). En deux matches de reprise face à l’AC Milan et face à Naples, le Portugais a affiché une inhabituelle méforme. Si cette piètre performance n’inquiète pas son entraîneur, Maurizio Sarri, ce n’est pas le cas de Luca Toni.

Cristiano Ronaldo a perdu deux finales de suite, pour la première fois de sa carrière professionnelle. Présent sur Rai Sport, mercredi soir, lors de cette finale, l’ancien avant-centre aujourd’hui âgé de 43 ans, a sévèrement taclé Cristiano Ronaldo.

« J’ai vu toute la Juventus en difficulté et aussi Cristiano Ronaldo, qui avait l’air d’un joueur normal dans un match aussi lent. On s’attendait à ce qu’il joue, mais il était en difficulté, surtout d’un point de vue physique; à part Buffon, qui était le meilleur. Ensuite, j’aime beaucoup Douglas Costa, mais Sarri ne le laisse jouer que pendant 60 minutes. Cuadrado et lui, sont les seuls capables d’éliminer l’adversaire, car en ce moment, Ronaldo a du mal à le faire », a lâché Luca Toni à l’antenne.