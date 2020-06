« Il ne peut même pas dribbler », Luca Toni attaque Cristiano Ronaldo

L’ancien attaquant italien, Luca Toni, a jeté l’opprobre sur Cristiano Ronaldo, auteur d’une prestation moribonde, lors de la défaite de la Juventus face à Naples, en finale de la Coupe d’Italie.

Au terme d’une rencontre largement dominée par Naples, surtout en second période, la Juve a perdu 4-2 aux tirs au but, remettant à Gennaro Gattuso son premier trophée majeur en six saisons. Fantomatique, à l’instar de ses coéquipiers, Cristiano Ronaldo a eu du mal à s’impliquer dans le jeu et rate ainsi la chance de remporter le 32e trophée de sa carrière. L’international portugais manquait de netteté, après la pause prolongée et Toni n’a pas retenu son évaluation de l’attaquant.

« C’est une défaite qui porte également la signature de Cristiano Ronaldo », a-t-il déclaré à RAI. « Le Portugais est physiquement en difficulté et il ne peut même pas dribbler un homme. » Le patron de la Juventus, Maurizio Sarri, a également déploré le manque d’avant-garde de Ronaldo, mais a admis que c’est l’ensemble de l’équipe qui se débattait. « Il est dans la même forme que les autres, comme Paulo Dybala et Douglas Costa, il n’a pas la netteté pour faire ce qui fonctionne le mieux pour lui », a déclaré le manager italien.