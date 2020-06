Hong Kong : « Nous conseillons au Royaume-Uni d’abandonner sa mentalité coloniale », Pékin

La Chine a mis en garde le Royaume-Uni contre toute ingérence dans les affaires de Hong Kong, après que l’ancienne puissance coloniale a promis de donner refuge aux habitants, qui pourraient fuir la ville, si une loi de sécurité controversée était adoptée, rapporte Al Jazeera.

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a écrit, mercredi, dans un article d’opinion, qu’il offrirait des millions de visas à Hong Kong et une voie possible vers la nationalité britannique, si la Chine adoptait son projet de loi sur la sécurité nationale, qui a été approuvé par le Parlement, la semaine dernière. Le ministère chinois des Affaires étrangères a accusé le Royaume-Uni d’avoir une mentalité coloniale avec son lien historique avec Hong Hong, résultant de « traités agressifs et inégaux ».

« Nous conseillons au Royaume-Uni de prendre du recul, d’abandonner sa mentalité de guerre froide et sa mentalité coloniale, et de reconnaître et respecter le retour de Hong Kong » en Chine, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, lors d’un point de presse régulier, mercredi. Zhao a déclaré que Londres devait « cesser immédiatement de s’immiscer dans les affaires de Hong Kong et les affaires intérieures de la Chine, sinon, cela se retournera sans aucun doute ».