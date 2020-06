Héritage de Johnny Hallyday: l’étonnant accord entre Laeticia, David et Laura Smet

Dans le cadre de l’héritage du taulier, Johnny Hallyday, un accord a été trouvé entre Laeticia, David et Laura Smet.

Dans quelques jours, le procès de l’héritage du chanteur, Johnny Hallyday, sera bouclé via un accord définitif entre la veuve, Laeticia Hallyday, et les enfants du taulier, David Hallyday et Laura Smet. Selon Paris Match, les deux parties ont tout prévu pour ne surtout pas se croiser. « On a jamais été si proches du dénouement, mais tous tiennent à ce que les détails restent secrets« , a confié un proche des deux clans à Paris Match.

Déjà en octobre 2020, la veuve du rockeur avait renoncé à faire appel de la décision du tribunal de Nanterre, qui jugeait, la justice française, compétente pour gérer le dossier. Quand bien même la fin de ce feuilleton est proche, rien n’est moins sûr et les membres du clan n’auront pas besoin de se voir pour signer le document final. Le média indique que l’histoire va se régler entre avocats, malgré la paix initiée par Laeticia Hallyday.

D’après Closer, Laeticia aurait laissé entièrement à David les droits d’interprète de la chanson « Sang pour sang », chanson composée pour son père en 1999. « La veuve de Johnny aurait également consenti à faire la même chose pour Laura en lui abandonnant totalement les droits de la chanson qui porte son prénom », rappelle Gala. Elle pourra également récupérer plusieurs effets personnels de son père. La même source précise que, conformément au droit français qui s’applique finalement dans la succession, Laeticia Hallyday percevra 25% des biens de son défunt mari et chacun des enfants de Johnny 18,75%. « A un petit détail près, David, ayant apparemment décidé de laisser, à sa sœur, l’intégralité de sa part. Une manière pour le fils de Johnny de rappeler que, pour lui, il n’a jamais été question d’argent », fait remarquer le magazine Gala.