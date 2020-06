Gumzo: le Kenya déploie la première application de vidéoconférence de fabrication africaine

Usiku Games, une startup kényane, a développé une application de vidéoconférence, du nom de Gumzo, qui signifie « Discuter » en swahili. Conçue pour être plus abordable que ses homologues étrangers, cette application est la première réalisée en Afrique.

Usiku Games, une entreprise de technologie de jeu vidéo, basée au Kenya, a développé la première application de vidéoconférence « made in Africa », Gumzo, dans le sillage de la pandémie COVID-19. Gumzo, qui signifie « chatter » en swahili, a été développée dans les bureaux d’Usiku Games, en huit (08) semaines, par une petite équipe qui se présentait régulièrement au bureau de la société en raison de l’ordre de fermeture émis par le gouvernement kenyan, pour freiner la propagation du coronavirus dans le pays.

Mais, ce petit effectif n’a pas empêché les codeurs et les programmeurs d’Usiku de développer et de lancer rapidement l’application de vidéoconférence. Le service est gratuit pour les utilisateurs qui participent aux réunions, et ne coûte que 0,95 $ par semaine pour ceux qui souhaitent organiser leurs propres réunions.

Jay Shapiro, le PDG d’Usiku, a déclaré que Gumzo est conçue pour être utilisée sur la grande variété d’appareils utilisés en Afrique. « C’est pourquoi nous avons créé une application à télécharger, basée sur le web et accessible sur tous les smartphones, PC ou tablettes, pour essayer de toucher le plus grand nombre de personnes possible », a-t-il déclaré.

Début mars, le gouvernement kenyan a fermé tous les établissements d’enseignement, afin de freiner la propagation du coronavirus. Depuis, environ 17 millions d’étudiants ont été tenus à l’écart des écoles. Les enseignants ont utilisé diverses applications de conférence, dont Zoom, Skype et Whatsapp, pour rester en contact avec les élèves. Gilbert Walusimbi, enseignant au lycée Upper Hill de Nairobi, est l’un des utilisateurs de Gumzo. En moyenne, sa classe de vidéoconférence compte quarante-cinq élèves.