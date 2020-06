«Grippe kung », Donald Trump a trouvé un autre nom au Coronavirus, accusant la Chine

Le président américain Donald Trump a une fois de plus accusé la Chine de la propagation mondiale du coronavirus mortel qui a tué plus de 450 000 personnes et infecté plus de 8,5 millions d’autres personnes, qualifiant la maladie de « grippe kung », rapporte India Today.

Trump a blâmé à plusieurs reprises la Chine pour la pandémie de coronavirus qui a pris naissance dans la ville centrale de Wuhan en décembre dernier et a accusé Pékin de supprimer les détails de la contagion. Les responsables de l’administration Trump l’ont décrit comme un virus de Wuhan en raison de son origine. Trump, lors de son premier rassemblement électoral samedi à Tulsa, en Oklahoma, après le déclenchement de la pandémie de coronavirus aux États-Unis au début de cette année, a déclaré que le COVID-19 est une maladie et porte de nombreux noms plus que n’importe quelle maladie de l’histoire.

« Je peux nommer, grippe Kung. Je peux nommer 19 versions différentes de noms. Beaucoup l’appellent un virus, ce qu’il est. Beaucoup l’appelle une grippe. Quelle différence. Je pense que nous avons 19 ou 20 versions du nom, » a déclaré Trump. Le président en utilisant l’expression « Kung », fait référence au kung-fu, un art martial chinois dans lequel les gens n’utilisent que leurs mains et leurs pieds nus pour se battre.

Selon Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, la contagion a infecté plus de 8,5 millions de personnes et tué plus de 450 000 à travers le monde. Les États-Unis sont le pays le plus touché avec plus de 2,2 millions de cas et plus de 119 000 décès. Trump, 74 ans, cherche à être réélu à l’élection présidentielle de novembre contre l’ancien vice-président Joe Biden, 77 ans, candidat du Parti démocrate.