George Floyd : « rébellion silencieuse de Melania » contre Donald Trump (Vidéo)

Le président et la première dame des États-Unis visitaient le sanctuaire national Saint Jean-Paul II à Washington DC, mardi, lorsqu’ils se sont arrêtés pour une séance de photos. Alors que les caméras commencent à clignoter, Trump se force un sourire, avant de laisser transparaître sur sa bouche, s’adressant à Melania: « S’il te plaît, peux-tu sourire? ». En réponse, Mme Trump offre la plus brève des grimaces, avant de reprendre son expression impassible.

Dans un tweet, le journaliste de CNN, Tancredi Palmeri, a qualifié le moment, digne de grincement de tête de « rébellion silencieuse de Melania ». Cette réaction pourrait être le résultat de l’atmosphère qui règne à la Maison Blanche, depuis le début des manifestations issues du meurtre de George Floyd. Mais comme d’habitude, Trump n’en fait qu’à sa tête. Mardi, Tiffany, la plus jeune fille du président, a exprimé sur Instagram, son soutien aux manifestants.

#Melania

That feeling when you finally realise that you married a psychopath.pic.twitter.com/VvjAYIg91u

— Cromwell (@Cromwell606) June 2, 2020