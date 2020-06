George Floyd – Manifestations dans le monde : message de l’ambassade US au Bénin

Au moment où les manifestations se déroulent dans le monde entier contre le racisme, en soutien aux protestations qui ont cours aux Etats-Unis, après la mort de George Floyd, Cotonou aussi se prépare à manifester. Mercredi, l’ambassade des Etats-Unis au Bénin a adressé un message sur la situation.

« Nous nous félicitons du grand nombre de personnes qui organisent des manifestations pacifiques aux États-Unis, au Bénin et dans le monde pour protester contre l’injustice et appeler au changement, après la mort tragique de George Floyd », a déclaré, sur sa page Facebook, l’ambassade des USA à Cotonou. La note ajoute que « Tout au long de l’histoire américaine, notre peuple s’est réuni pacifiquement pour exiger de nos dirigeants qu’ils rendent des comptes ».

Cette déclaration intervient à la veille d’une manifestation prévue à Cotonou, pour dénoncer le racisme et la discrimination dans le monde entier. Selon la représentation diplomatique américaine, « les États-Unis et d’autres sociétés libres et ouvertes sont renforcés, lorsque des citoyens libres exercent leurs droits à la liberté d’expression et de réunion, et qu’ils demandent des comptes grâce à la liberté de presse et à l’État de droit ». Notons que les manifestations ont débuté à Minneapolis, aux Etats Unis, après que Floyd a été tué, asphyxié par un policier qui s’est agenouillé sur son cou, pendant près de dix minutes, lors de son interpellation, alors qu’il était menotté.