George Floyd : la police de Minneapolis fait son mea culpa et enfonce Derek Chauvin

Devenu le visage du racisme et de la violence policière aux Etats-Unis, l’ex-policier, qui a assassiné George Floyd, Derek Chauvin, n’a pas reçu le soutien de ses anciens collègues. Un groupe de policiers de Minneapolis a publié une lettre, condamnant l’ancien policier.

Dans une lettre ouverte publiée, jeudi, 14 officiers de police ont fustigé l’acte de leur ancien collègue, Chauvin, et déclaré qu’ils étaient prêts à soutenir le vœu de leur chef de réviser le département de police de la ville. Indiquant dans la lettre qu’ils représentent ce que la «grande majorité» de leurs camarades ressentent, les auteurs expliquent que «nous condamnons, de tout cœur, Derek Chauvin. Nous sommes avec vous dans la dénonciation des actions de Derek Chauvin, le Memorial Day, 2020 ». Ils poursuivent et soutiennent que «comme nous, Derek Chauvin a prêté serment de garder le caractère sacré de la vie. Derek Chauvin a échoué en tant qu’humain et a privé George Floyd de sa dignité et de sa vie. Ce n’est pas ce que nous sommes ».

Cette lettre des officiers de police de Minneapolis intervient, parce que les agents de police commencent à être mal vus par la population américaine et ailleurs dans le monde. «Nous sommes avec vous et voulons communiquer un sentiment qui est large dans nos rangs. Nous demandons que nos voix soient entendues. Nous sommes des leaders, formels et informels, et de tous les rangs au sein du département de police de Minneapolis », poursuit le groupe. «Nous ne sommes ni l’union ni l’administration. Nous sommes des agents qui représentent les voix de centaines d’autres agents de police de Minneapolis», écrivent-ils.

Retrouver la confiance

Le chef de la police, Medaria Arradondo, a déclaré, cette semaine, qu’il se retirait des négociations contractuelles avec le syndicat de la police de la ville, ajoutant que le département avait besoin d’une réforme « transformationnelle » et de plus d’autorité pour s’occuper des policiers voyous, après la mort de Floyd. «Nous reconnaissons que le chef Arradondo a besoin que chacun de nous le suive consciencieusement, pendant qu’il nous montre le chemin. Nous sommes prêts à écouter et à accepter les appels au changement, à la réforme et à la reconstruction », ajoutent les officiers.

«Nous voulons travailler avec vous et pour que vous retrouviez votre confiance.» Chauvin, qui a été filmé, maintenant son genou sur le cou de Floyd, le 25 mai, est accusé de meurtre au deuxième degré et d’homicide involontaire. La lettre ne mentionne pas les trois autres officiers, qui ont été accusés d’avoir aidé et encouragé le meurtre. Tous les quatre ont été licenciés de la police.