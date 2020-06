George Floyd : Ce geste de soutien des joueurs de Chelsea et Liverpool

Passé, l’étape des déclarations pour apporter leur soutien aux manifestants après la mort de Floyd, les clubs ont décidé de poser des actes. Ainsi, après les joueurs de Liverpool, le 1er juin, c’est au tour des stars du club londonien de marquer l’unité et surtout leur soutien au mouvement #BlackLivesMatter « la vie des Noirs compte ».

On retient, de la publication sur le compte Twitter du club champions d’Angleterre 2017, que les joueurs de Chelsea et le personnel d’entraîneurs ont formé la lettre H, qui signifie « Humains ». Ils se sont donc agenouillés pour montrer leur soutien à la #BlackLivesMatter.

Before training at Cobham this morning, the Chelsea players and coaching staff formed the letter H, for humans, and knelt in a show of support for the #BlackLivesMatter movement. pic.twitter.com/yI6kAywa93

— Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) June 2, 2020