Gabon: mort prématurée de l’ancien Premier ministre Issoze Ngondet

Au Gabon, l’ancien Premier ministre, Franck Emmanuel Issoze Ngondet, 59 ans, est mort, ce jeudi 11 juin 2020, des suites d’une crise d’asthme, dans une structure hospitalière de la capitale, Libreville.

L’élu du 1er arrondissement de Makokou n’est plus. Il n’aurait pas survécu à une crise d’asthme, ce jeudi 11 juin 2020, aux alentours de 1 heure, après avoir passé plusieurs jours en soins intensifs. « Tristesse immense d’apprendre le départ sans retour de notre aîné, Emmanuel Issoze Ngondet, ancien Premier Ministre. Une étoile qui laisse une trace indélébile par son parcours. Un homme d’État au sens élevé du sacerdoce pour la République », a tweeté le ministre des Affaires étrangères, Alain-Claude Bilie-By-Nze.

Selon l’un de ses proches, le député et ancien ministre, Guy Maixent Mamiaka, cité par gabonmediatime, le natif de Makokou avait pourtant été testé négatif à la Covid-19. Franck Emmanuel Issoze Ngondet est né le 2 avril 1961 à Makokou, au Gabon. Il est diplomate et homme d’État gabonais et a occupé de nombreuses hautes fonctions ministérielles, avant d’être nommé Premier ministre du Gabon, le 28 septembre 2016, au lendemain de la réélection d’Ali Bongo Ondimba et au plus fort de la crise post-électorale. Il a cédé son poste, le 12 janvier 2019, à Julien Nkoghe Bekale.