Gabon – Dépénalisation de l’homosexualité : Sylvia Bongo salue le courage des députés

Après que le Gabon a sauté le pas en dépénalisant l’homosexualité, la première dame du pays, Sylvia Bongo, a réagi, saluant l’acte posé par les députés, en acceptant de voter la loi.

Les députés gabonais ont voté le retrait de l’alinéa 5 de l’article 402 du Code pénal, prévoyant la répression de l’homosexualité au Gabon, mardi 23 juin 2020, à l’Assemblée nationale, avec 48 voix pour et 24 voix contre. Un acte qui signifie que la pratique de l’homosexualité dans le pays est désormais légale. Selon Sylvia Bongo, dans une publication, mercredi, le parlement a rétabli un droit humain fondamental pour ses citoyens.

« Le Parlement rétablit un Droit humain fondamental pour ses citoyens: celui d’aimer, librement, sans en être condamné. La République défend le respect de la vie privée de chacun de ses enfants et reste Une et Indivisible au-delà des petits et grands sentiments. Oui à la dignité, non à la haine », a indiqué l’épouse du président gabonais, Ali Bongo, à travers ses comptes sur les réseaux sociaux. Gabon Media Time rapporte, cependant, que la loi n’est pas encore complètement passée et qu’il faudra qu’elle trouve écho favorable au sein de la chambre haute du Parlement.