Gabon: après l’Assemblée, le Sénat approuve la dépénalisation de l’homosexualité

Le Sénat gabonais a voté, lundi 29 juin, le projet de loi du gouvernement, portant dépénalisation de l’homosexualité. La chambre haute vient ainsi achever le travail enclenché par la chambre basse.

L’homosexualité n’est plus un délit au Gabon! Lundi dernier, les sénateurs ont voté la dépénalisation de l’homosexualité, six jours après l’approbation du texte par l’Assemblée nationale. En effet, le Sénat annule une disposition du Code pénal, interdisant les relations sexuelles entre personnes de même sexe.

Depuis un an, avoir un rapport homosexuel était considéré comme une « atteinte au mœurs », passible de 6 mois de prison maximum et d’une amende de 5 millions de francs CFA (7.600 euros). La loi n’avait toutefois jamais été appliquée. Lundi, « 59 sénateurs ont voté pour la suppression de cet amendement pénalisant l’homosexualité, 17 contre et quatre se sont abstenus ».

Après l’adoption du texte au parlement, des voix se lèvent pour condamner une désacralisation des relations humaines. Dans la rue, dans la presse, sur les réseaux sociaux et au Parlement, les débats ont été houleux. « La nation gabonaise se fissure dangereusement », « la dépénalisation de l’homosexualité passe mal« , titraient, lundi matin ,certains journaux gabonais.

Le texte sera promulgué dans les prochains jours par le président, Ali Bongo Ondimba.