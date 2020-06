François et Penelope Fillon condamnés : qui sont leurs cinq enfants ?

Le verdict est tombé dans la matinée de ce lundi 29 juin 2020. François Fillon et son épouse, Penelope, sont condamnés dans l’affaire des emplois fictifs. Cette condamnation est un coup dur pour leurs cinq enfants : Marie, Charles, Antoine, Edouard et Arnaud.

Le tribunal a rendu son verdict dans l’affaire des emplois fictifs de Penelope Fillon, dans la matinée de ce lundi 29 juin 2020. François Fillon a donc été condamné à cinq ans d’emprisonnement, dont trois avec sursis, suivi d’une amende 375.000 euros, ainsi qu’une peine d’inéligibilité de 10 ans. Son épouse, par contre, écope de trois ans de prison, une amende de 375.000 euros aussi et une peine de d’inéligibilité de 2 ans. Bien que ces derniers aient prévu de faire appel, cette décision est un coup dur pour leur famille.

Qui sont les cinq enfants de ce couple ?

Marie Fillon, la seule fille du couple est à la tête de la fratrie. Agée de 38 ans, elle est peut-être la plus médiatique de tous : elle avait beaucoup fait parler d’elle en apparaissant dans un épisode d’Ambition intime, consacré à l’ancien candidat à la présidence. Tout comme sa mère, elle est avocate. Une voie qu’a aussi choisi son frère, Charles, 35 ans. Après des études à New-York, il s’est spécialisée en droit boursier et en droit des sociétés. Antoine, 34 ans, a, lui, préféré le monde de la finance, tandis qu’Edouard, 30 ans, travaille dans une société d’investissement. Le plus jeune, Arnaud, âgé de 18 ans, est en classe préparatoire.