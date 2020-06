France: ouverture des bureaux de vote pour le second tour des municipales

Environ 16,5 millions de français sont appelés aux urnes ce dimanche 28 juin pour le second tour des élections municipales. Reporté en raison de l’épidémie du coronavirus, ce scrutin se tient dans des conditions de précautions hautement exceptionnelles contre le virus.

Plus de 157 000 candidats et 16,5 millions d’électeurs sont concernés par ce deuxième tour des municipales. Après plus de trois de crise sanitaire, les communes françaises qui n’avaient pas désigné leurs élus dès le 1er tour le 15 mars, se précipitent dès ce dimanche matin pour accomplir leur devoir civique.

En effet, le vote se tient sous protection sanitaire renforcée avec port du masque dans les bureaux de vote, gel hydroalcoolique et priorité aux personnes vulnérables pour voter en raison de la présence du virus dans le pays. Le grand défis reste le taux de participation estimé 44,3% au premier tour.

Avec les tensions sociales en France, le parti présidentiel joue gros dans ce scrutin avec notamment des duels très attendus dans des grandes villes dont la capitale Paris. Il s’agit notamment des candidates Anne Hidalgo du Parti Socialiste (Maire sortante), des anciennes ministres Rachida Dati (LR) et Agnès Buzyn de la République en Marche d’Emmanuel macron.