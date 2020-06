Fête des pères: découvrez le cadeau de Kylian Mbappé au roi Pélé (photo)

Kylian Mbappé a eu une pensée pour son père de football Pelé ce dimanche où ce dernier fête son anniversaire, ou du moins les 50 ans de son troisième titre de champion du monde avec le Brésil. C’était le 21 juin 1970 quand le Brésil disposait de l’Italie en finale de Coupe du monde organisée au Mexique. Ce jour là, c’est Pelé qui avait ouvert le score à la 18e minute et devint ainsi buteur et double passeur décisif.

« Joyeux 50e anniversaire. Trois fois champion du monde. Roi », a écrit l’attaquant français sur Twitter en légende d’une photo de lui, avec le maillot de l’équipe de France (extérieur) dans les mains. « C’est pour vous », peut-on lire sur le maillot. On se rappelle que Kylian Mbappé et le roi Pélé se sont rencontrés en avril 2019, lors d’une très médiatique conférence de presse organisée par Hublot.

Happy birthday 50th

3x WorldCup Champion

King 👑🇧🇷 @pelegacy10

This is for you! pic.twitter.com/5Cp12iTE91

— Kylian Mbappé (@KMbappe) June 21, 2020