FC Barcelone: Antoine Griezmann toujours décevant, Lionel Messi militerait pour son…

Arrivé, l’été dernier, en provenance de l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann peine à trouver sa place dans le système de jeu du FC Barcelone. Selon le quotidien espagnol AS, Lionel Messi militerait déjà pour son départ.

Depuis le début de saison, la situation d’Antoine Griezmann chez les Blaugranas suscite déjà d’énormes débats en Catalogne. Au-delà de ses statistiques (39 matches : 14 buts et 4 passes décisives), le champion du monde peine tout simplement à trouver sa place dans le système de jeu de son équipe.

Décevant, lors de la première partie de saison, l’ancien de l’Atlético de Madrid était attendu au tournant pour la reprise post-coronavirus. Et après 2 matchs face à Majorque et Leganés, les problèmes de Griezmann n’ont toujours pas changé, éprouvant toujours de grosses difficultés à trouver sa place sur le terrain. De quoi déjà remettre en question l’avenir du natif de Mâcon au Barça. Et selon Manolete, journaliste du quotidien espagnol AS, le bourreau du Français pourrait bien se nommer Lionel Messi.

Alors que Lionel Messi n’était pas pour l’arrivée du Français, l’été dernier, préférant le retour de Neymar, voilà que le sextuple Ballon d’Or pourrait actuellement ne plus vouloir de Griezmann à ses côtés, comme l’explique le journaliste de As . Un dossier qui devrait causer des maux de tête à Quique Setien. Mais, comme le développe Manolete, au final, l’entraîneur du Barça pourrait ne pas voir d’un mauvais œil ce départ d’Antoine Griezmann.

Antoine Griezmann s’est engagé avec le FC Barcelone en juillet 2019. Le club catalan a payé 120 millions d’euros de sa clause libératoire à l’Atlético Madrid. Le Français a signé un contrat de cinq ans jusqu’en 2024, avec une clause de 800 millions d’euros. A 120 millions payés par le Barça pour lui, Antoine Griezmann est la troisième recrue, la plus chères du club.