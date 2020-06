Fally Ipupa: son ex, la chanteuse Anita Mwarabu, mère d’un petit garçon

Anita Mwarabu, chanteuse congolaise, a accouché d’un petit garçon, il y a quelques jours. Sous la pression des fans, la jeune femme a révélé le sexe de son bébé, sur les réseaux sociaux.

« Surprise ! It’s a boy », a publié Anita Mwarabu en légende d’un cliché de son ventre rond. Une publication qui indique qu’elle a donné naissance à un petit garçon. Mais qui est le père de son bébé? Selon des indiscrétions, il s’agirait d’un certain Mawete. Jusque-là, la chanteuse n’a pas encore évoqué le sujet.

Anita Mwarabu et Fally Ipupa, une histoire d’amour qui a mal tourné?

Pour rappel, invitée sur Star of Africa, Anita Mwarabu avait évoqué sa relation obscure avec Fally Ipupa. Dans l’ensemble, l’ex-copine du chanteur congolais estimait qu’au-delà d’être une victime, leur amourette lui a appris beaucoup de choses. « Il s’est passé beaucoup de choses, j’ai eu beaucoup de déceptions par rapport à la suite, ce n’était pas facile..Je ne me sentais pas à ma place…J’étais frustrée », a ainsi lancé Anita Mwarabu, au sujet de sa relation avec Fally Ipupa.

N’étant plus en relation avec le célèbre chanteur, Anita Mwarabu affirme qu’elle se sent en paix de nos jours: « J’ai essayé de faire ma musique seule…J’ai dit des choses (Ndlr: un peu déplacées sur le coup de l’émotion dans mes interviews d’alors, qui franchement, ne m’ont pas aidée » , a-t-elle ajouté, avant de dire qu’elle a aujourd’hui la paix avec tout ça. J’envoie des messages, poursuit-elle, à Fally Ipupa: « Certes, c’est vrai qu’il n’a pas répondu, mais par mes intermédiaires, j’ai appris qu’il les a reçus et ces messages l’ont touché », révèle Anita.

Son message à Fally Ipupa…

Lors de son passage sur le plateau de Star of Africa, Anita Mwarabu a adressé un message à Fally Ipupa. Elle estime avoir tiré des leçons de cette histoire d’amour et remercie Fally Ipupa. « Être victime a apporté une grosse lumière sur ma carrière et je ne peux que lui dire merci pour ça », lance Anita à Fally Ipupa. Anita Mwarabu avait posté, sur son compte Instagram, en début 2019, une photo de Fally Ipupa et de Christylova, accompagnée de ce texte: « La sorcellerie, c’est quand tu as plus de 10 ans de relation « adultérine » avec un gars, mais tu laisses ta copine porter ta croix en silence et tu fais la maline. Bonne St Valentin à ce très très vieux couple ». Son post avait suscité la colère des fans de Fally Ipupa, mais aussi et surtout, celle de Christylova, dont la riposte verbale a été violente sur Instagram.