Everton – Liverpool: Sadio Mané oublie l’hommage à George Floyd et part (Vidéo)

Avant le coup d’envoi d’Everton-Liverpool, ce dimanche 21 juin, un hommage à George Floyd a été rendu par les joueurs, sauf par Sadio Mané…

Avant le coup d’envoi du derby de Liverpool, l’arbitre a sifflé pour que les joueurs s’agenouillent en souvenir de George Floyd, tué lors de son interpellation par un policier aux États-Unis. Mais il semble que certains joueurs étaient plus heureux de retrouver la compétition que d’autres. C’est le cas de Sadio Mané. Le Sénégalais n’a pas mis le genou à terre et s’est rué en attaque, le long de la ligne de touche avant de se rendre compte de son oubli et de se replacer.

And we are off – after a fallse start from Sadio Mané @Everton v @LFC pic.twitter.com/zGe5hwqvWt — Carl Markham (@carlmarkham) June 21, 2020

Ptdrr sadio mané c'est fou pic.twitter.com/6pWGkpfTOh — 𝗧𝗶𝗲𝗿𝗴𝗼𝘄 (@crclrmgl) June 21, 2020

Dans un contexte de lutte contre les discriminations raciales, les joueurs des deux équipes ainsi que les arbitres avaient prévu de mettre un genou à terre durant quelques secondes, pour rendre hommage à l’Américain George Floyd, tué par la police. Sur toutes les pelouses d’Angleterre, un hommage a été rendu à George Floyd et à toutes les victimes de violences policières. Les maillots des joueurs étaient également floqués du slogan « Black Lives Matter » à la place de leurs noms. Tous les acteurs sur la pelouse étaient donc invités à mettre un genou à terre pendant une dizaine de secondes.