Everton-Liverpool : les compositions probables des deux équipes

Presque champion de Premier League, Liverpool se déplace ce soir à Goodison Park face à Everton dans le cadre de la 30è journée du championnat. Une rencontre dont la victoire rapprocherait un peu plus les Reds vers le titre.

Liverpool fait son grand retour sur les pelouses anglaises ce dimanche. Les Reds se déplacent ce soir à Goodinson Park face à Everton en 30è journée de Liga. Les Champions d’Europe sont leaders au classement et une victoire sur les Toffees les rapprocherait du titre qu’ils attendent depuis 30 ans. Pour ce match, Carlo Ancelotti va devoir faire sans de nombreux joueurs puisque Gbamin, Walcott, Tosun et Mina sont blessés.

L’Italien devrait toutefois faire évoluer son équipe en 4-4-2. Jordan Pickford devrait conserver sa place dans les buts. Devant lui, de droite à gauche : Seamus Coleman, Michael Keane, Mason Holgate et Lucas Digne. Quatre hommes au milieu, Djibril Sidibé positionné assez haut, André Gomes, Tom Davies et Gylfi Sigurdsson. Enfin, devant, Richarlison et Dominic Calvert-Lewin devraient débuter.

- Advertisement -

Du côté des Reds, deux absents seulement : Nathaniel Clyne et Xherdan Shaqiri, Jürgen Klopp a donc de quoi faire. Il devrait d’ailleurs aligner son 4-3-3 avec Alisson dans les buts. Andrew Robertson et Trent Alexander-Arnold seront bien évidemment là pour animer les côtés. Dans l’axe, Virgil van Dijk et Joe Gomez protégeront leur portier. Georgio Wijnaldum et Jordan Henderson devraient être choisis pour accompagner Fabinho dans l’entrejeu. Enfin, devant, du grand classique avec le trio Salah, Mané, Firmino.

Voici les compos probables des deux équipes :

Everton : Pickford; Coleman, Keane, Holgate, Digne; Iwobi, Gomes, Davies, Sigurdsson; Richarlison – Calvert-Lewin

Liverpool : Alisson; Alexander-Arnold, Joe Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino – Mané