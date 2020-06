Eto’o : « Xavi doit revenir pour rejoindre le ‘dieu du football’ au Barça »

Xavi a failli signer au Barça, l’hiver dernier, mais finalement, c’est Quique Sétien qui a été porté à la tête de l’équipe première catalane. Mais pour Samuel Eto’o, l’ancien international espagnol devrait prendre les rênes du club, pendant que Messi joue encore.

Ancien coéquipier de Xavi Hernandez au Barça, Samuel Eto’o voit en l’Espagnol, le futur coach du club catalan. L’ex-international camerounais souhaite que ce dernier prenne vite fonction, pendant que le « dieu du foot », Messi, est encore en activité. Xavi jouit déjà d’un statut légendaire au Camp Nou, ayant représenté le club catalan à plus de 500 reprises avec l’équipe première, durant ses 17 ans, en tant que professionnel avec l’équipe qu’il a rejointe, en 1991. Entraîneur d’Al Sadd au Qatar, depuis 2019, l’ancien Blaugrana a toujours nourri le rêve de manager, un jour, les Culés, même s’il a récemment précisé ne pas être encore prêt.

Mais pour Samuel Eto’o, son ancien coéquipier ne devrait plus attendre trop longtemps. Le vainqueur de la Ligue des champions 2008 sous Pep Guardiola, a invité l’ancien meneur de jeu espagnol à acter sa décision pour pouvoir coacher Messi, avant que ce dernier ne raccroche les crampons. « J’ai dit à Xavi que, quoi qu’il arrive, il devait retourner au Barça, et je lui ai dit qu’il devait le faire pendant que le dieu du football était toujours là », a déclaré la légende camerounaise à la radio Cataluyna. « Il a joué avec lui, et cela sera plus facile pour lui que pour un autre », a-t-il ajouté.

L’ancien capitaine des Lions Indomptables a aussi évoqué la situation de Luis Suarez, dont le poste est de plus e plus menacé par la probable arrivée de Lautaro Martinez chez les Catalans. Le Camerounais pense que l’Uruguayen ne peut être facilement remplacé au vu de tout ce qu’il a apporté aux Blaugranas. « J’adore Luis Suarez. Il écrit une histoire incroyable avec Barcelone », a-t-il déclaré, lorsqu’on lui a demandé si lui ou l’Uruguayen était le meilleur numéro 9 du club. « Nous sommes tous les deux chanceux d’avoir joué pour un tel club. Luis est toujours Luis, il est l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Il est évident que le Barça doit se renforcer, mais il n’est pas nécessaire d’enlever les accomplissements d’un général. Luis est un général, il est capitaine et il ne peut pas être rétrogradé« , a-t-il conclu.