États-Unis: un camion-citerne force son passage parmi des manifestants à Minneapolis (Vidéo)

Un camion-citerne a tenté, ce dimanche 31 mai, de se forcer un passage au milieu d’un cortège de milliers de manifestants sur un pont du centre de Minneapolis, dans le Minnesota, provoquant une intervention massive des forces de l’ordre. «À priori aucun manifestant n’a été blessé», selon un communiqué de la police locale qui parle d’un incident «très dérangeant». Le chauffeur du camion a été blessé mais sans que sa vie soit en danger. Il a été conduit à l’hôpital et placé en état d’arrestation.

#BREAKING: Tanker truck plows into massive group of protesters on I-35 in #Minneapolis pic.twitter.com/nAHXtw9mhG

— Bobby Dupree (@bobbydupree) May 31, 2020